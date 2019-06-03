Gaziantep ihracatında Mayıs ayında rekor kırıldı

Kaynak: İHA

2019 yılının beşinci ayında Gaziantep, bir önceki yılın Mayıs ayına oranla yüzde 10,6 artış ve 683 milyon dolarlık ihracatla bugüne kadar en yüksek aylık ihracat rakamını gerçekleştirdi.Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise Mayıs ayında yüzde 7,2 artışla 803 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Mayıs ayında Gaziantep ve bölge ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiştir. Bu istikrarlı artışın en belirgin sebebinin ise artık dünya pazarlarında yer bulmakta zorlanmayan, üretiminde teknolojiyi imkanları ölçüsünde kullanan azimli ihracatçılarımız olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz "E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm" eğitimimize duyulan yoğun ilgi de gösterdi ki artık ihracatçı firmalarımız günümüz ticaretinin gereklerinin ve iş yapış biçimlerinin farkında olarak aksiyon alıyorlar ve kendilerini dijital anlamda dönüştürerek e-ihracatlarına hız vermek istiyorlar. Bu farkındalık ve beraberinde gösterilen çaba orta ve uzun vadede daha da yüksek ihracat rakamlarını getirecek ve bizlere sürekli yeni rekorlar kırdıracaktır" dedi. Kileci söz konusu eğitimin önümüzdeki günlerde bölgenin tüm illerinde gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. Gaziantep'teki sanayici ve iş insanlarının da üretimlerini hızla büyüterek bölge ve ülke ihracatına katkı yaptığını ifade eden Kileci: "Geçen hafta açıklanan İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 araştırmasında Gaziantep'ten 24 firmamız listeye girerek bizi gururlandırdılar. Bu ay bizi rekora ulaştıran ihracat performansında, üretime yaptıkları katkı ile ihracatımızın artmasında onların da büyük payı var" ifadelerin eyer verdi.Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk beş ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışın devam ettiğine dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Ocak-Mayıs 2019 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,4 artışla 3 milyar 754 milyon dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 11,2 artışla 3 milyar 182 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.Mayıs, Gaziantep için rekor ve şampiyonluk ayı olduGAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in hep zirveye oynadığını ifade ederek: "Kentimiz ihracatçısıyla, sanayicisi, iş insanıyla ve sporcusuyla daima bir önceki galibiyetinin üzerine çıkmayı, adeta kendisiyle yarışmayı şiar edinmiş olarak bizlere sürekli yeni rekorlar, şampiyonluklar, galibiyetler getiriyor. Bu ay; sanayicimizin adını ilk 500'e yazdırması, takımımız Gazişehir GFK'nın şampiyonluğu ve üzerine açıklanan bu son rekor ihracat rakamları bizlere bayram henüz gelmeden bayram sevinci yaşattı. Bizim için gurur verici ve potansiyelimizin farkına yeniden vardığımız bir ay oldu. Gaziantep; yemek kültürü ile dünyada markalaşmanın, iş insanlarıyla üretkenlik ve girişimciliğin, sporcusuyla azmin ve başarının Türkiye'de bir örneğini oluşturuyor. Diğer yandan başarılarımız bizi rehavete sürüklememeli, daima başaracaklarımıza odaklı olarak yola devam etmeliyiz. Zira ülkemizin daima uyanık, hedeflerini sürekli güncelleyen, içerisinde bulunduğu zor şartları asla göz ardı etmeyen yurttaşlara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.Yenilikçi ürünlerle yeni pazarlarSanayicilerin AR-GE ve İnovasyon, dijital dönüşüm ve yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarındaki etkilerini arttırdığına da dikkat çeken Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede "Dünya genelinde ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatçılarımız adeta yeni başarı öyküleri yazıyor ve yenilikçi ürünlerimizle yeni pazarlarda ülkemizi tanıtırken ürün çeşitliliğimizi de gözler önüne sererek pazar payımızı arttırıyor. Yıl sonuna kadar devam edecek fuar katılımlarımız, pazar arayışlarımız ve ihracatçılara yönelik eğitimlerimiz 2019 yılının daha verimli yaşanmasını sağlayacaktır" dedi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in Mayıs 2019'da kayıt altına aldığı ihracatın 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 artışla 803 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep'in Mayıs 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artışla 683 milyon dolar olduğu açıklandı. Ayrıca, Mayıs 2018 - Mayıs 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, GAİB'in yüzde 6,4 artışla 8 milyar 731 milyon dolar, Gaziantep'in ise yüzde 8,1 artışla 7 milyar 254 milyon dolar ihracat kaydettiği belirtildi.En fazla ihracat yine Ortadoğu ülkelerineGAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,6 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB üllkelerinin yüzde 20,4 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Mayıs 2019 döneminde 181 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya, ve İsrail'in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.Gaziantep ihracatta sıralamada yerin ikorudu2019 yılı Ocak - Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 artış ile 3 milyar 182 milyon 168 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi. - GAZİANTEP