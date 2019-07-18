18.07.2019 15:41
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GAZİANTEP İKİNCİ KATTAN DÜŞEN KEDİYİ HAVADA YAKALADI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.
Nizip Belediyesi'ne ait otopark binasına tırmanan yavru kedi, ikinci katta mahsur kaldı. Kedinin düşme ihtimali olduğunu fark eden bir vatandaş beklemeye başladı. Kısa süre sonra gücü tükenen kedi, kendini boşluğa bıraktı. Adı açıklanmayan vatandaş da çöp konteynerinden aldığı koli ile yavru kediyi, yere düşmeden yakaladı. Kedi can havliyle kaçarak, kayıplara karştı.
O anlar kameraya yansıdı. GAZİANTEP İKİNCİ KATTAN DÜŞEN KEDİYİ HAVADA YAKALADI
Kaynak: DHA
Nizip Belediyesi, Nizip, Güncel

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