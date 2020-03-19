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Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden asılsız koronavirüs haberiyle ilgili açıklama

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bazı medya kuruluşlarında yer alan "İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı kentte koronavirüs salgınında şüpheli vaka sayısının 110-115 civarında olduğunu açıkladı.

19.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:48
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden asılsız koronavirüs haberiyle ilgili açıklama
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bazı medya kuruluşlarında yer alan "İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı kentte koronavirüs salgınında şüpheli vaka sayısının 110-115 civarında olduğunu açıkladı." başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde belirlenen vaka sayılarının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı yerel medya sitelerinde yayınlanan 'Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, kentte koronavirüs salgınında şüpheli vaka sayısının 110-115 civarında olduğunu açıkladı.' başlıklı haber hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur. İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr Serdar Sarıfakı tarafından, herhangi bir basın kuruluşuna yeni koronavirüsü ile ilgili basın açıklaması yapılmamıştır."
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Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Güncel

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