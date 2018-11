Gaziantep ile KKTC Arasında Ticareti Geliştirme Çalışmaları

29 Kasım 2018 Perşembe 13:23



29 Kasım 2018 Perşembe 13:23

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti kabul etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erkan Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Gaziantep ve KKTC arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.Vali Gül, ziyarette Gaziantep'in olağanüstü bir ticaret ve sanayi kültürüne sahip olduğunu belirtti.Ticari anlamda ziyaret edilebilecek en iyi şehirlerden birinin Gaziantep olduğunu, kent insanının da ticaret yapma ve üretim yeteneğinin oldukça gelişmiş olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:"Gaziantep'te şu an 7 milyar dolar ihracat ve 5,5 milyar dolar ithalat gerçekleşiyor. Gaziantep'in ufak tefek sıkıntıları var bunlar aşıldığında çok kısa sürede 10 milyar dolar ihracat yapabilecek bir potansiyele kavuşabilir. Bunun daha da fazlasını yapabilecek durumdayız. İhracatın dışında bir bu kadar da iç piyasaya satış gerçekleşiyor. Üretilmeyen hiç bir mal yok, her şeyin en uygununu üretebiliyorlar, kalite anlamında bir sıkıntı yok, her kaliteden mal üretebiliyorlar."Turgay Deniz ise, Gaziantep'ten ticaret ve sanayi anlamda çok şey öğrenilebileceğini aktardı.Türkiye ile ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak, işbirliklerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini mümkün olduğunca çoğaltmak için çaba harcadıklarına işaret eden Deniz, "Bu amaçla temmuz ayının başında Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Ticaret Odamız bir oda kurmuştur, ortak bir oda formu oluşturmuştur. 15 gün önce de Ankara'da bunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Dolayısıyla biz bugüne kadar Kıbrıs'ta böyle kaliteli yatırım dediğimiz işbirliklerinin gerçekleşmediği günler görmekteyiz. Bunları hayata geçirmek, bunları canlandırmak amacındayız. Ziyaretlerimizi bu doğrultuda yapmaktayız." ifadelerini kullandı.Ziyarette Turgay Deniz, Vali Davut Güle tablo hediye etti.