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Gaziantep'in en işlek caddeleri araç trafiğine kapatıldı

GAZİANTEP'te kentin en işlek yerleri olan Karagöz, Gaziler, Suburcu, İnönü caddeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.

09.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:15
Gaziantep'in en işlek caddeleri araç trafiğine kapatıldı

GAZİANTEP'te kentin en işlek yerleri olan Karagöz, Gaziler, Suburcu, İnönü caddeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı. Yoğun olarak mağazaların ve pasajların olduğu Karagöz Caddesi'ne yaya olarak gelen vatandaşlar ise ateşleri ölçüldükten sonra alınmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül kentte insan yoğunluğunun en fazla olduğu Karagöz, Gaziler, İnönü ve Suburcu caddelerine araç girişlerinin yasaklandığını duyurdu. Kararın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri caddenin giriş ve çıkışları ile ara sokaklara girişleri demir bariyerlerle kapattı. Saat 11.00 itibariyle ekipler bariyerleri çektikleri sırada gelen araçları geri çevrdi. Polis ekipleri, araç girişlerinin valilik kararı gereği yasak olduğunu anlatarak vatandaşlara sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yaya olarak caddeye gelen vatandaşlar ise ateşleri ölçülerek caddeye alındı.Polis ve zabıta ekipleri ise araçlarından vatandaşlara sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslar yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel
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