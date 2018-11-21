Gaziantep'in Kültürel Mirası Hackathon'a Konu Oldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:35



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:35

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde, kültürel miras temalı "Eurasia Graphics Hackathon"u düzenlendi. Mühendislik öğrencilerinin katılımının yoğun olduğu etkinlikte,Gaziantep'in kültürel mirasını konu alan 12 uygulama geliştirildi.Uluslararası oyun sempozyumu olan etkinlikte sunum yapan Oyunlaştırma Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz, özellikle çocuklar için eğitimde oyunlaştırmanın önemine dikkat çekti. Oyun alanında son gelişmelerin araştırmalarını paylaşmak, uygulayıcıları, sektörü ve öğrencileri bir araya getirmek için düzenlenen sempozyum boyunca oyunun önemi tartışıldı. Elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, psikoloji, eğitim, sağlık bilimleri gibi farklı disiplinlilerden insanları bir araya getiren programda, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konularına yer verildi.Sempozyumun ardından düzenlenen çalıştaylarda, eğitim bilimleri ve sağlık alanında ki katılımcıların desteği ile eğitimde ve sağlıkta, sanal gerçeklik ve oyun teknolojilerinin kullanımı ile ilgili uygulamalar yapıldı. Bilgisayar mühendisliği ve sosyal bilimlerin ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve bu alandaki çalışmaların artırılmasının amaçlandığı etkinlik üç gün sürdü.Uykusuz 48 saat, 12 farklı ürünEtkinlik öncesi, Gaziantep'in kültürel mirasını konu edinecek olan katılımcılara Gaziantep'in tarihi ve kültürünü tanıtan gezi düzenlendi. Yoğun konferans ve çalıştayların ardından 55 katılımcı, uykusuz 48 saat boyunca hackathonda 12 farklı ürün geliştirdi. Farklı temalarda geliştirilen ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen projelerde "Mc 2, Matematik dehaları ve LEAR" grupları ilk üçe girdi. 21.yy becerilerinden iletişim ve işbirliği becerilerini en fazla öne çıkaran gruba ise jüri özel ödülü verildi. İlk üçe giren gruplara mentörlük desteği sağlayacak olan, HKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Rotatelab Kurucu Ortağı-Tarboosh Games Pazarlama Direktörü Abdurrahman Koçak, Negentra Yazılım Şirketinin kurucusu Gürcan Serbest, üretilen ürünlerin ticari ürünlere dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.Hackathon nedirHackathon, Belli bir ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak inovatif fikirlerini kodlara dökme halidir. - GAZİANTEP