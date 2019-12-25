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Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı

Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıldönümü coşkulu bir törenle kutladı.

25.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:58 Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı
'in kurtuluşunun 98'inci yıldönümü coşkulu bir törenle kutladı.

Abdulkadir Konukoğlu ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törene, SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Danışma Kurulu Üyeleri Zeynep Konukoğlu, Ferhan Sağım, Murat Güneri, Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. SANKO Okulları Tarih Öğretmeni Ruken Sevinçkan Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, "Ey kadim şehir 'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' Fatma Bacıların, Şehit Kamillerin, Şahin Beylerin, Karayılanların, Özdemir Beylerin ve nicelerinin kadim şehri. Bugün sizlerin aziz hatıralarını anmak için toplandık" dedi. Çalışkan, 98 yıl önce 11 ay aç, susuz, çaresizlik içinde destansı bir bağımsızlık mücadelesi verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Antep halkının askeri, silahı, yiyeceği, cephanesi yoktu. Onlara güç veren sadece vatan sevgisiydi. Bu sevginin verdiği güçle savaştılar. Şehirdeki demirci, tenekeci, marangoz, kısaca bütün halk seferber olmuştu. Antep kalesi savunmasında kısıtlı cephane nedeniyle tak- tak denilen ve çevrildikçe ateş ediliyor muş gibi ses çıkaran düşmanı korkutan bir alet icat etmişlerdi. İşgallere karşı 'Müslüman topraklarda heç gavur olur mu' diyerek başlayan Anteplinin tepkisi dünyada görülen ender şehir savaşlarından biridir. O halk, Kurtuluş Savaşının meşalesini yakmıştı. Bunu en güzel Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk dile getiriyor: 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki! Onlar yalnız Gaziantep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar."

Antep savunmasında yaşanan acı hikayelerin ezgiler ve danslar eşliğinde anlatıldığı "Dersimiz Antep" isimli muhteşem drama ile devam eden tören, halk oyunları ekibi ve Mehter Takımının coşku dolu gösterisi ile son buldu. - GAZİANTEP

Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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