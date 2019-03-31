Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Gaziantep
'in Yavuzeli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Kemal Sakaroğlu 6 bin 28, İYİ Parti
adayı Mehmet Kaya
5 bin 249, Saadet Partisi
adayı İzzettin Beyaz
11 oy aldı.
-Sakaroğlu'nun öz geçmişi
Sakaroğlu, 28 Ocak 1975 tarihinde Gaziantep'in Araban
ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yavuzeli ve Gaziantep'te tamamlayan Sakaroğlu, Muğla Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çiftçilik yapan Sakaroğlu, iki dönemdir Yavuzeli Belediye Başkanlığını yürütüyor.
Sakaroğlu, evli ve 5 çocuk babası.
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Kaynak: AA