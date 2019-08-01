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GAZİANTEP İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandı

İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandıGaziantep'te, akrabasına ait iş yeri önünde oturduğu sırada otomobilden açılan ateşle kurşunlara hedef olan Ahmet Doğan (40) yaralandı.

01.08.2019 18:01
GAZİANTEP İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandı
İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandı
Gaziantep'te, akrabasına ait iş yeri önünde oturduğu sırada otomobilden açılan ateşle kurşunlara hedef olan Ahmet Doğan (40) yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Gürsel Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabasına ait tesisatçı dükkanına gelen Ahmet Doğan'a, iş yerinin önünde oturduğu plakası ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Bacağından yaralanan Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay sonrası kaçan otomobildeki şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Doğan, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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