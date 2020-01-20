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Gaziantep iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandıGAZİANTEP'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

20.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:27
İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak günü bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından, hırsızlığın daha önce aynı suçtan kaydı bulunan 2 kişi tarafından yapıldığı belirlendi. Polisler, kimliğini saptadığı şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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