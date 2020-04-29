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GAZİANTEP İslahiye'de 10 bin 980 yaşlıya destek verildi

İslahiye'de 10 bin 980 yaşlıya destek verildiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor.

29.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:13
İslahiye'de 10 bin 980 yaşlıya destek verildi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. 10 bin 980 vatandaşın çağrısına cevap veren grup, ilçede 19 bin 500 maske dağıtımı yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel gıda, sağlık, temizlik ve maaş çekimi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu, 36 günde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların temel ihtiyaçlarını 21 araç ve 72 kişilik ekiple karşılamaya başladı. Gelen talepleri anında karşıladıklarını anlatan Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi sorumlusu İlyas Dişkıran, "İlçemizde oluşturulan bölgelerde sorumlu 21 araç ve 72 kişilik ekibimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede karşılıyoruz. İletişim merkezimiz bugüne kadar, 2 bin 626 gıda paketi, 144 kişiye sağlık hizmeti, 7 bin 191 kişi ziyaret edilerek alışverişi yapılmış, 753 kişinin maaşı kendisine ulaştırılırken, 266 kişinin ilaç talebi yerine getirildi. Ayrıca, 19 bin 500 adet maske dağıtımı da yaptık" diye konuştu. GAZİANTEP İslahiye’de 10 bin 980 yaşlıya destek verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İçişleri Bakanlığı, İslahiye, Güncel, Haber

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