Gaziantep İslahiye'de 1200 nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

Gaziantep İslahiye'de 1200 nüfuslu mahalle, karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anjiyo olduktan sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan E.K.'nin (90) evde bakımını üstlenen kızında da koronavirüs tespit edildi.

26.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:28
Gaziantep İslahiye'de 1200 nüfuslu mahalle, karantinaya alındı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anjiyo olduktan sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan E.K.'nin (90) evde bakımını üstlenen kızında da koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine daha önce 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiği belirlenen 48 kişinin karantinaya alındığı, 1200 nüfuslu mahalle, tamamen karantinaya alındı.
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 400 haneli ve 1200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K., özel hastanede anjiyo oldu. Döndüğü evinde rahatsızlanınca tekrar hastaneye başvuran E.K.'nin yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine E.K., koronavirüs tedavisine alınırken, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu filyasyon ekiplerince tespit edilen 48 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Dün akşam E.K.'nin evde bakımını üstlenen kızı N.Y. de rahatsızlanarak hastaneye gitti. İslahiye Devlet Hastanesi'nde N.Y. de 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.
Annesinin ardından kızının test sonucunun da pozitif çıkması üzerine İslahiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. 48 kişinin evlerinde karantinaya alındığı mahallenin, pozitif vakalarla temas kuranların fazla olması ve salgının yayılımının önlenmesi amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Kurul kararının ardından jandarma ekiplerince giriş ve çıkışları barikatlarla kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaptı.
Mahalle camisinin hoparlörleri ile jandarma araçlarıyla karantina kararı, Kozdere Mahallesi'nde yaşayanlara duyuruldu. Kararın ardından mahalleye gelmek ya da mahalleden ayrılmak isteyenlere jandarma tarafından izin verilmezken, ihtiyaçların da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı. Gaziantep İslahiye’de 1200 nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Jandarma, Güncel, Haber

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