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GAZİANTEP İslahiye'de 14 evde uygulanan karantina sona erdi

İslahiye'de 14 evde uygulanan karantina sona erdiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 14 evde uygulanan karantina sona erdi.

11.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:26
İslahiye'de 14 evde uygulanan karantina sona erdi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 14 evde uygulanan karantina sona erdi.
Özbekistan'dan döndükten sonra rahatsızlanan TIR şoförü E.K., başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Bu süreçte görevliler E.K. ile temas kuran 58 kişiyi yaşadıkları 14 evde karantinaya aldı. 58 kişiye yönelik uygulanan karantina, yeni bir vaka görülmediği için sonlandırıldı. Karantinanın sonlanmasıyla maske takarak dışarı çıkanlar, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yaptı. GAZİANTEP İslahiye’de 14 evde uygulanan karantina sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Özbekistan, Karantina, İslahiye, Güncel, Haber

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