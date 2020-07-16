Gaziantep İslahiye’de 15 Temmuz etkinliklerle anıldı

İslahiye'de 15 Temmuz etkinliklerle anıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sosyal mesafeli etkinlik düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, daire amirleri, siyasi parti, STK temsilcileri, şehit aileleri, gazialer ve yüzelerce vatandaş katıldı. Belediye ekipleri etkinlik alanına gelenlere maske ve dezenfektan dağıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik Kuran tilavaeti ile devam etti. Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan'ın konuşmasının ardından İlçe Müftülüğü ilahi grrubu ilahi dinletisi sundu.