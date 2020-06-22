GAZİANTEP İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındı

İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahallede 39 kişinin yaşadığı 17 ev karantinaya alındı.

22.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:32
İslahiye'de, 17 ev karantinaya alındı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahallede 39 kişinin yaşadığı 17 ev karantinaya alındı.
İslahiye'ye bağlı Yesemek ve Ortaklı Mahallesi'nde, koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi hastanede tedaviye alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan filyasyon ekiplerince 2 kişinin temaslı olduğu 2 mahallede 39 kişinin yaşadığı 17 evin tespiti yapıldı. İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yesemek ve Ortaklı mahallelerinde 17 evde 14 gün süreyle karantina uygulaması baştıldı. jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek kontrol altına alınan evlerde belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışması yaptı. Evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının ise Vefa grubu tarafından karşılanacağı belirtildi. GAZİANTEP İslahiye’de, 17 ev karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

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