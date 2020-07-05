GAZİANTEP İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.K.'nin (21), oturduğu, 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

05.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:24
İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.K.'nin (21), oturduğu, 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.K., 3 gün önce bir kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., gönderildiği İslahiye Devlet Hastanesi' nde tedaviye alındı. Filyasyon ekibin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, M.K'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine polis, 17 dairenin bulunduğu ve 53 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.
Belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi. GAZİANTEP İslahiye’de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, İslahiye, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››GAZİANTEP İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:21: KKTC'de son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Haber 21:20: Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7) - Haber 21:14: Bakan Kurum, Pazarlar ilçesinde halka hitap etti - Haber 21:13: Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü - Haber 21:12: Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı - Haber 20:26: Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı - Haberler 19:39: Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı - Haber 19:37: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı - Haber 12:03: Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı - Haber 09:53: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası iş müfettişleri görevlendirildi - Haber