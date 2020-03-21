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GAZİANTEP İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı

İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu.

21.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:37
İslahiye 'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını yasakladı. Bakanlığın genelgesi doğrultusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yapıldı. Herkese yönelik yapılan anonsta şöyle denildi
İçişleri Bakanlığından duyrulur, bu gece saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Halkımıza ilanen duyrulur.
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GAZİANTEP İslahiye’de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı

Kaynak: DHA

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GAZİANTEP İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı
Etiketler : İslahiye, Güncel

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