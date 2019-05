GAZİANTEP İslahiye'de Alfatoksinle mücadele için biber fidesi kullanılıyor

Kaynak: DHA

İslahiye'de Alfatoksinle mücadele için biber fidesi kullanılıyorGaziantep'in biberi ile ünlü İslahiye ilçesinde Alfatoksin ile mücadele kapsamında bin dönümlük araziye 'kırmızı altın' olarak bilinen sağlıklı biber fidesi dikimi yapıldı.İlçeye bağlı Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmaran Mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere 14 bin dönümlük araziye biber tohumları ekildi. İlçede bu yıl sağlıklı ürün elde etme ve Aflatoksin ile mücadele kapsamında bin dönüm arazide ise tohum kullanılmayarak sağlıklı biber fidesi dikimi yapıldı.Türkiye'nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ilçede bu yıl ki rekoltenin yaklaşık olarak 24 bin ton olması beklendiğini söyleyen İslahiye Ziraat odası Başkanı Mehmet Köse, Türkiye'de kırmızıbiber üretiminde önemli bir yere sahip olan İslahiye'de her yıl biber fidesi ekimi artıyor. Bu sayede sağlıklı ve Alfatoksin'den arınmış ürün elde ediliyor. Bu yıl yine bin dönüme biber fidesi diktik. Toplamda 15 bin dönüm biber ekim yapıldı. Buradan yaklaşık 24 bin ton taze biber rekoltesi bekliyoruz dedi.İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde 30 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Günebakan ise, Daha önceleri tohum ekiyorduk, toprağımızın da yapısı gereği son 5 yıldır kendi yetiştirdiğim biber fidesini ekiyorum. Daha sağlıklı, daha temiz, daha iyi verim aldığımız için tercihimiz fide oluyor. Tarlamıza damlamayı döşedikten sonra fidelerin dikimi ve ardında can suyu veriyoruz. Fideyi tercih etmemizin nedenlerinde biride Hastalıklara karşı dirençli olması ve Alfatoksin ile mücadeleye ekimde başlamaktır. Sağlıklı ürün yetiştiremeseniz, sağlıklı ürün alamazsınız, biber iyi bir c vitaminine sahiptir, biber çiftçilerimize fide ekimi yapmalarını öneriyorumö dedi.