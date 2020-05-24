GAZİANTEP İslahiye'de bayram sessizliği

İslahiye'de bayram sessizliğiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar sessizliğe büründü.

24.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:46
İslahiye'de bayram sessizliği
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar sessizliğe büründü. Sadece izin verilen şehit aileleri şehitliği ziyaret ederek dua okudu.
Bayramın ilk günüde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı. Bayram nedeni ile sadece şehit ailelerine açık olan mezarlıkta şehitlik Türk bayrakları ile donatıldı. Aileler bayram sabahında şehitliğe gelerek yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, Kuran okudu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
GAZİANTEP İslahiye’de bayram sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İslahiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar’dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye’de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kılıçdaroğlu’ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan’a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
Galatasaray’ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Haberler››Güncel››GAZİANTEP İslahiye'de bayram sessizliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:41: BAE'ye ait İHA'lar sivil bölgelere saldırdı - Haber 14:41: Samsun'da huzurevi sakinlerine video konferansla bayram kutlaması - Haber 14:40: Küçük Miray, şehit babasının mezarına şeker bıraktı - Haber 14:40: Çocuklar bayramda yasak dinlemedi - Haber 14:40: Kıyamet Kilisesi, 2 ay sonra ibadete açıldı - Haber 14:12: Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil - Haber 13:01: Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü - Haberler 12:07: Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 09:52: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak - Haber