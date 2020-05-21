GAZİANTEP İslahiye'de çilek hasadı başladı

İslahiye'de çilek hasadı başladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yapılan çilek hasadı koronavirüs salgınına rağmen başladı.

21.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:42
İslahiye'de çilek hasadı başladı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yapılan çilek hasadı koronavirüs salgınına rağmen başladı.
Huzurlu Yaylası ile Amanos dağlarının eteklerindeki İdilli, Yağızlar, Boğaziçi, Köklü ve Tandır mahallelerindeki 150 dekarlık alanda yetiştirilen doğal çileklerin koronavirüs salgınına rağmen hasadına başlandı. Toplanan çilekler tarla başında 1 kiloluk kaplarla çevre il ve ilçelere kilosu 10 liradan satılıyor. Çilek hasadında dekar başına 8 ayda yaklaşık 5 ton rekolte elde edilmesi üreticiyi sevindiriyor. İdilli Mahallesi'nde 3 yıldır çilek üretimi yapan Bülent Yakar, Albino cinci yediveren çilekte hasadımız başladı. Mayıs ayı itibariyle başlayan hasadımız Kasım ve Aralık ayına kadar havaların iyi olmasıyla devam eder. Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda 3-4 üretici vardı. Bu yıl devletinde çilek fidesi dağıtıp özendirmesiyle çilek çiftçisi sayısı artmıştır. Bireysel olarak kendi çabalarımızla üretiyoruz. Bir dekarda 8 ayda yaklaşık 5 ton ürün alabiliyoruz. Çileğimizde ilaç ve hormon yok. Tamamen doğaldır ve kilosunu 10 liradan satmaktayız dedi. GAZİANTEP İslahiye’de çilek hasadı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyanet’ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
’Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım’ diye düşünenleri üzecek haber Haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor’dan gönderilen Yiğit Şengil’i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Haberler››Güncel››GAZİANTEP İslahiye'de çilek hasadı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı - Haber 12:40: İZMİR Gökçeada açıklarındaki vatozla ilgili doğaseverlere ve avcılara çağrı - Haber 12:40: GAZİANTEP İslahiye'de çilek hasadı başladı - Haber 12:40: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bini geçti - Haber 12:40: Rektör Şevli üniversitenin "5 yıllık Stratejik Planı"nı gazetecilere anlattı - Haber 11:41: Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı - Haber 11:35: Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak - Haber 11:24: Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti - Magazin 11:01: Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor - Haber 10:29: "Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber - Haberler