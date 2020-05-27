GAZİANTEP İslahiye'de çocuklar parklarda eğlendi

İslahiye'de çocuklar parklarda eğlendiGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde parklarda eğlendi.

27.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:00
İslahiye'de çocuklar parklarda eğlendi
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde parklarda eğlendi.
İslahiye'de,koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ile sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocuklara üçüncü kez evlerinde çıkmaları için izin verildi. Çocuklar sıcak havaya aldırış etmeden parkalara akın etti. Anne veya babalarıyla parklara gelen çocuklar gönüllerince eğlendi ve arkadaşlarıyla hasret giderdi. GAZİANTEP İslahiye’de çocuklar parklarda eğlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

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