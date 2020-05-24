GAZİANTEP İslahiye'de denetimler devam ediyor

İslahiye'de denetimler devam ediyorGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile denetim yaptı.

24.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:03
İslahiye'de denetimler devam ediyor
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile denetim yaptı. Ekipler izin belgelerini kontrol ettikleri araç sürücüleri ile yolcuların ateşini ölçtü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs salgının yayılmasını engelemek amacıyla 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile güvenlik güçleri ilçe girişinde uygulama noktaları oluşturdu. Uygulama noktasında bayramın ilk gününde jandarma tarafından durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşlerinin ölçülülerek, izin belgeleri kontrol edildi. GAZİANTEP İslahiye’de denetimler devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İslahiye, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar’dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye’de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kılıçdaroğlu’ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan’a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
Galatasaray’ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Haberler››Güncel››GAZİANTEP İslahiye'de denetimler devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci - Haber 14:59: Başhekim İliklerden, hastane personeli ve hastalarla bayramlaştı - Haber 14:58: Bodrum'da sessiz bayram - Haber 14:57: İslahiye'de sessiz sedasız bayram - Haber 14:57: GAZİANTEP İslahiye'de denetimler devam ediyor - Haber 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler 14:12: Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil - Haber 13:01: Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü - Haberler 12:07: Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 09:52: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak - Haber