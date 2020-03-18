GAZİANTEP İslahiye'de dilenci operasyonu
İslahiye'de dilenci operasyonuGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:57
İslahiye 'de dilenci operasyonu
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
Zabıta ve polis ekipleri, halkın yoğun olduğu caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İlçe merkezinin en işlek caddelerinde ve apartmanların kapılarını çalarak dilencilik yapan kişiler, ekiplerce yakalandı. Zabıta ekipleri dilenen kişileri, haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürdü. Polis tarafından kimlik sorguları yapılan 11 dilenciden 9'u zabıta tarafından ilçe dışına çıkarıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
Zabıta ve polis ekipleri, halkın yoğun olduğu caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İlçe merkezinin en işlek caddelerinde ve apartmanların kapılarını çalarak dilencilik yapan kişiler, ekiplerce yakalandı. Zabıta ekipleri dilenen kişileri, haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürdü. Polis tarafından kimlik sorguları yapılan 11 dilenciden 9'u zabıta tarafından ilçe dışına çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :GAZİANTEP İslahiye'de dilenci operasyonu
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