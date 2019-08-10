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GAZİANTEP İSLAHİYE'DE DİŞİ KURBANLIK DENETİMİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kurulan kurbanlık pazarı veterinerler tarafından denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı, dişi hayvan satışı yapılmaması konusunda satıcılar uyarıldı.

10.08.2019 15:22
GAZİANTEP İSLAHİYE'DE DİŞİ KURBANLIK DENETİMİ
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kurulan kurbanlık pazarı veterinerler tarafından denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı, dişi hayvan satışı yapılmaması konusunda satıcılar uyarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dişi hayvan kesiminin yasaklanmasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerden oluşan ekipler kurbanlık pazarını denetledi. Beyler Mahallesi'nde kurulan pazarda denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri küçük ve büyükbaş hayvanlarını cep telefonundaki uygulama ile küpe kontrolünü, ilçe dışında gelen hayvanların nakil belgesi ile sağlık raporunu kontrol etti. Hayvan pazarındaki dişi hayvanlar tespit edilen satışına izin vermeyen ekipler, besiciler ile vatandaşları da broşür dağıtarak uyardı.
GAZİANTEP İSLAHİYE'DE DİŞİ KURBANLIK DENETİMİ

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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