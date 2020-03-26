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GAZİANTEP İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi

İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir eczanede koronavirüse salgınına karşı müşteriler ile çalışanlar arasına 1 metre kuralına göre şerit çekildi.

26.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:50
İslahiye 'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir eczanede koronavirüse salgınına karşı müşteriler ile çalışanlar arasına 1 metre kuralına göre şerit çekildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eczane koronavirüs tedbiri için müşteriler ile aralarına sosyal mesafe oluşturmak için şerit çekti. Müşteri ile eczane görevlileri arasında bir metrelik mesafe oluşturulurken, iş yerinin duvarlarına da 'Sağlığınız için temas yok' yazılı dövizler astı.
Vatandaşlar uygulamadan mutlu olurken, eczane çalışanı Hatice Bulut, sosyal mesafe yöntemi ile kendilerinin ve eczaneye gelenlerin sağlığını koruduklarını ifade etti
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GAZİANTEP İslahiye’de eczanede şeritli koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel

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GAZİANTEP İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi

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