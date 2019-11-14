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Gaziantep islahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi

İslahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdiGaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadına başlanılan zeytinin 4 ile 7 lira arasında alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

14.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:53
İslahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi
'in İslahiye ilçesinde hasadına başlanılan zeytinin 4 ile 7 lira arasında alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.
İslahiye'de 2 bin dekar alanda sofralık, 15 bin dekar alanda yağlık olmak üzere 17 bin dekar alanda ekili 459 bin ağaçtaki zeytinin hasadına başlandı. Bu yıl 4 bin 590 ton rekolte beklenen zeytin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ durumuna göre 4 ile 7 lira arasında alıcı buluyor.
Fevzipaşa Mahallesi kırsalında 26 yıldır zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, hasadına başladık ve fiyatlardan memnunuz. Bu sene yok senesi, yani zeytin rekoltesi az. Geçtiğimiz yıl 15 ile 20 kilo ürün aldığımız ağaçta bu yıl 8 ile 10 kilo ürün alıyoruz. Buna karşın fiyatların güzel olması sevindirici dedi.
Gaziantep islahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi

Gaziantep, Zeytin, Güncel

Kaynak: DHA


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