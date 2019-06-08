GAZİANTEP İSLAHİYE'DE HUBUBAT HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP'in İslahiye
İlçesinde, buğday ve arpa hasadı başladı. İslahiye'de 145 bin dekar araziye ekili alanda buğday ile 10 bin dekarda ekili arpa hasadı başladı. Mevsimsel yağışların iyi gitmesine rağmen hasadın istenilen düzeyde olmaması çiftçiyi üzdü. Hasat mevsimiyle birlikte başlayan yangınlar ise çiftçinin korkulu rüyası oldu.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, sulu alanlarda dekar başına 500-600 kilo, susuz alanlarda 250-350 kilo, arpada ise dekar başına 400 ile 500 kilo ürün beklediklerini ifade etti.
Kaynak: DHA
İslahiye
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