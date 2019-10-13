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Gaziantep islahiye'de huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen asayiş uygulaması Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de uygulandı.

13.10.2019 10:44
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen asayiş uygulaması Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de uygulandı.
Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen denetimler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yasa dışı bahis, kumar, narkotik konularında umuma açık yerler, park ve bahçeler, kahvehaneler, internet kafeler, oyun salonlarını denetledi. 250 kişinin kimlik sorgulamasını yaparak, 30 işyeri ve 3 parkta denetleme yapan ekipler herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.
Gaziantep islahiye'de huzur operasyonu

Güncel

Kaynak: DHA

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