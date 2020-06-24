GAZİANTEP İslahiye'de jandarmadan maske denetimi

İslahiye'de jandarmadan maske denetimiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti.

24.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:46
İslahiye'de jandarmadan maske denetimi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti. Ekipler esnaflara da maske denetimi yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, İslahiye-Hassa karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında maske kontrolü yaptı. Jandarma ekipleri, durdurdukları sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadıkları kontrol ederek ateşlerini ölçtü.
Ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu hale getirilen maske denetimlerini Serinevler Mahallesi'nde sürdürdü. Jandarma ekipleri,esnafları ziyaret ederek esnafların ve müşterilerin maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Ekipler maske takmamanın cezasının 900 lira olduğunu hatırlattı. GAZİANTEP İslahiye’de jandarmadan maske denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İslahiye, Güncel, Haber

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