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Gaziantep islahiye'de karne sevinci

İslahiye'de karne sevinciGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,19 bin 316 öğrenci karne sevinci yaşadı.

17.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:06Gaziantep islahiye'de karne sevinci
'de karne sevinci
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,19 bin 316 öğrenci karne sevinci yaşadı. Karne dağıtım töreni sırasında Cumhuriyet İlokulu eski öğrencilerinden Bilge Erdoğan'ın keman çalması ise ilgiyle izlendi.
İlçede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi ile 72 okulda 19 bin 316 öğrenci karnelerini aldı. Karne töreninde Cumhuriyet İlkokulu eski öğrencilerinden Bilge Erdoğan, öğrenci ve velilere keman resitali yaptı. Keman ezgilerin dinleyen öğrencilen daha sonra karnelerini aldı. Öğrencler kadar velilerinde heycanlandığı karne dağıtımında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ise öğrencilere yarı yıl tatilinde kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu.

İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

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