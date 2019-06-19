GAZİANTEP İSLAHİYE'DE, KİRAZ HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP'in İslahiye
İlçesinde, 300 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.
Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız, Köklü, Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Kayabaşı
ve Tandır mahallelerindeki 300 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Bu yıl yüksek verimle dekar başına 500 kilo ile 1 ton arasında ürün elde edilmesi üreticiyi sevindirdi.
Koççağız Mahallesindeki arazisinde kiraz hasadına başlayan çiftçilerinden Mehmet Keyifli, organik olarak yetiştirilen ve ilgi gören kirazın kilosunun 5-6 liradan alıcı bulduğunu söyledi.
Mehmet Keyifli, 200 ağaçlık bahçesinden bu yıl 5 ton kiraz hasadı yapmayı beklediğini söyledi. Bölgede yetiştirilen kirazların tamamen organik olduğunu belirten Halil Akkaya
ise hasadını yaptıkları ürünlerine çevre illerden çok talep geldiğini ifade etti.