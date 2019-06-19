19.06.2019 12:58
Haberler» Güncel» Haber

GAZİANTEP İSLAHİYE'DE, KİRAZ HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 300 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 300 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.
Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız, Köklü, Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Kayabaşı ve Tandır mahallelerindeki 300 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Bu yıl yüksek verimle dekar başına 500 kilo ile 1 ton arasında ürün elde edilmesi üreticiyi sevindirdi.
Koççağız Mahallesindeki arazisinde kiraz hasadına başlayan çiftçilerinden Mehmet Keyifli, organik olarak yetiştirilen ve ilgi gören kirazın kilosunun 5-6 liradan alıcı bulduğunu söyledi.
Mehmet Keyifli, 200 ağaçlık bahçesinden bu yıl 5 ton kiraz hasadı yapmayı beklediğini söyledi. Bölgede yetiştirilen kirazların tamamen organik olduğunu belirten Halil Akkaya ise hasadını yaptıkları ürünlerine çevre illerden çok talep geldiğini ifade etti.GAZİANTEP İSLAHİYE'DE, KİRAZ HASADI BAŞLADI
Kaynak: DHA
Kayabaşı, İslahiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:15 Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı taksicileri ile bir araya geldi
13:15 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Kongresi
13:14 YTB gurbetçileri sınır ötesinde karşılıyor
13:14 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
13:14 Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
13:13 Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu
13:12 Doğu'daki şirin köy konuklarını bekliyor (2)