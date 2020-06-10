GAZİANTEP İslahiye'de kiraz hasadı üreticiyi mutlu etti

İslahiye'de kiraz hasadı üreticiyi mutlu ettiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 330 dekarda üretimi yapılan kiraz hasadına başlandı.

10.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:55
İslahiye'de kiraz hasadı üreticiyi mutlu etti
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 330 dekarda üretimi yapılan kiraz hasadına başlandı. Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Kayabaşı, Koççağız, Kabaklar, İdilli, Hasanlök,Tandır ve Yağızlar Mahallelerindeki 330 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Bu yıl dekar başına 7 ile 9 ton arasında ürün elde edilmesi üreticiyi sevindirdi. İlçede 12 yıldır kiraz üreticiliği yapan Hüseyin Durmaz, "Bu yıl mevsimsel yağış ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Sirke sineğiyle' mücadelenin etkili olmasıyla verim çok güzel. Yayla bölgesinde olmamız nedeniyle kirazımız güçlü, dayanıklı ve lezzetli. Her ağaçta 50-60 kilo kiraz elde etmekteyiz. Kilosunu toptan 5 ile 6 liradan vermekteyiz. 850 ağaçlık bahçemde bu yıl 51 ton kiraz hasadı yapmayı bekliyoruz" dedi.
Amanos dağlarının eteklerinde yetiştirilen kirazların organik olduğunu belirten Yakup Koç ise, "Havasıyla, buz gibi suyuyla yetiştirilen ve lezzetiyle ilgi gören kirazımızın hasadına başladık. Çevre illerde gelen talebe yetişmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda kiraz festivali düzenlenmesini istiyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ı mahallemize davet ediyoruz. Kirazımızın tadına, lezzetine dalında bakmalarını istiyoruz. Verimimiz bu yıl çok güzel olmasında dolayı bölgemizdeki 330 dekarda yaklaşık 270 ton kiraz elde et GAZİANTEP İslahiye’de kiraz hasadı üreticiyi mutlu etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayabaşı, İslahiye, Kiraz, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu Haber
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Haberler››Güncel››GAZİANTEP İslahiye'de kiraz hasadı üreticiyi mutlu etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:18: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Haber 13:18: Öğrencilerin geliştirdiği cihazlar vatandaşların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor - Haber 13:18: Bayırköy Belediye Başkanı Yaman'dan Rektör Beydemir'e ziyaret - Haber 13:18: Son dakika haber! Fakülte binasını incelediler - Haber 13:17: Bangladeş'te korona virüsten ölenlerin sayısı bini aştı - Haber 12:20: Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı - Magazin 12:07: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi - Haber 11:57: 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti - Haberler