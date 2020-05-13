GAZİANTEP İslahiye'de kömbe telaşı

İslahiye'de kömbe telaşıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sadece Ramazan ayında rağbet gören Ramazan Bayramı kömbesi yapımına başlandı.

13.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:10
İslahiye'de kömbe telaşı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sadece Ramazan ayında rağbet gören Ramazan Bayramı kömbesi yapımına başlandı.
Ramazan Bayramının olmazsa olmaz lezzeti kömbe yapımına başlandı. Ancak, insanlar bu bayramda ziyaretlerin az olması nedeniyle buruk olarak hazırlıklarını sürdürüyor. İlçede fırınlarda tepsi pişirilmesinin yasaklanmasıyla evde kömbe telaşı yaşanmaya başladı. Yıllardır bayramda ziyarete gelen misafirlere çayın yanında ikram edilen kömbenin en önemli özelliğinin uzun süre bayatlamaması olduğunu anlatan Mine Emek, "Bu nedenle her bayramda kömbe yapılır. 150 yıllık geleneğine sahip olan bayram kömbesi, her evde bulunur ve olmazsa olmazdır. Hatta geleneğe göre kömbe girmeyen eve bayram girmez derler" diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
GAZİANTEP İslahiye’de kömbe telaşı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İslahiye, Güncel, Haber

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