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GAZİANTEP İslahiye'de koronavirüs kontrolü

İslahiye'de koronavirüs kontrolüGAZİANTEP'in İslahiye İlçe girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç sürücüler ile yolcuların ateşini ölçüyor.

27.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:30
İslahiye 'de koronavirüs kontrolü
GAZİANTEP'in İslahiye İlçe girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç sürücüler ile yolcuların ateşini ölçüyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesi ile koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla İslahiye'nin giriş noktalarında güvenlik güçlerince uygulama noktaları oluşturuldu. Uygulama noktasında jandarma tarafından durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşlerinin ölçümüne başlandı. 24 saat esasıyla sağlık taraması devam ederken virüs belirtisi olanların hastanelere sevk edileceği belirtildi.
Uygulama noktasında ayrı trafik timleri de bakanlık genelgesi doğrultusunda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyi aşıp aşmadığı ve yolcuların birbiriyle sosyal mesafe kuralına göre oturup oturmadığı da kontrol ediliyor.
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GAZİANTEP İslahiye’de koronavirüs kontrolü

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İslahiye, Güncel

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GAZİANTEP İslahiye'de koronavirüs kontrolü

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