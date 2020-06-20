GAZİANTEP İslahiye'de koronavirüs tedbirli LGS heyacanı

İslahiye'de koronavirüs tedbirli LGS heyacanıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) her öğrenci kendi okulunda girdi.

20.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:32
İslahiye'de koronavirüs tedbirli LGS heyacanı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) her öğrenci kendi okulunda girdi. Bazı öğrenciler sınava son dakikalarda koşarak ulaşabildi.
İlçedeki okullardaki görevliler, sınav öncesi stant açarak öğrencilere maske ve dezenfektan dağıttı. Öğrenciler, okul bahçelerinde bekletilmeden ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe kuralına uyularak içeri alındı. 31 okulda 111 derslikte 1859 öğrencinin girdiği sınavda 404 öğretmen görev aldı. Bazı öğrencilerin son anda yetiştiği görülürken, sınav salonu dışındaki velilerin de bol bol dua ettiği gözlendi.
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GAZİANTEP İslahiye’de koronavirüs tedbirli LGS heyacanı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, LGS, Güncel, Haber

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