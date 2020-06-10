GAZİANTEP İslahiye'de koronavirüse çemberli engel

İslahiye'de koronavirüse çemberli engelGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşın kullanımına açılan park ve bahçelerde İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından sosyal mesafeli beyaz çember alanı oluşturuldu.

10.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:24
İslahiye'de koronavirüse çemberli engel
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşın kullanımına açılan park ve bahçelerde İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından sosyal mesafeli beyaz çember alanı oluşturuldu.
İslahiye Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçede vatandaşların hizmetine açılan park ve bahçelerde koronavirüse karşı fiziksel mesafeyi korumak amacıyla 180 santimetre aralıklarla, 240 santimetre çapında çemberler çizdi. Çemberler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Demokrasi Parkı, Opet Parkı, Göz Parkı ve Beyler Parkında bulunan yeşil alanlarda yapıldı.
Vatandaşların sosyal hayattan izole etmeden sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için çalışma yürüttüklerini belirten İslahiye Belediyesi Kemal Vural, "Ekiplerimiz sokağa çıkma yasağında sonra ve özellikle 18 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına izin verilmesiyle hava almak için geldikleri parkların kapasitesine göre belirlenen alanlara çemberler çiziyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, sosyal mesafeyi dışarıya çıktıklarında her alanda korumaları, maske takmaları ve temizliğe dikkat etmeleridir" dedi. GAZİANTEP İslahiye’de koronavirüse çemberli engel

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

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