GAZİANTEP İslahiye'de, kursiyerler eserlerini sergiledi

İslahiye
'de, kursiyerler eserlerini sergilediGaziantep
'in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 302 kurstan mezun olanların hazırladığı eserlerin sergisi törenle açıldı.
Demokrasi Meydanında yapılan serginin açılış töreinne; Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan
, Belediye Başkan vekili Fetiye Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım
ile usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, dönem içerisinde açtıkları 302 kursa 7 bin 150 kursiyerin katıldığını belirtti. Kursiyerlerin mezun olduğunu ve mesleki kurslara katılanların eserlerini sergilediklerini anlatan Yıldırım, Temel amacımız sosyal hayata uyum, kendini geliştirme, yenileme, mesleki beceri kazandırmak dedi.
Kaynak: DHAabdurrahman yıldırım
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