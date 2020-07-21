GAZİANTEP İslahiye’de liseliler ’el dezenfektan standı’ üretiyor

İslahiye'de liseliler 'el dezenfektan standı' üretiyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı el dezenfektanlarının rahatça kullanılması amacıyla dezenfektan stantı üretiyor.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mobilya ve iç tasarımı bölümü öğretmen ve öğrencileri koronavirüs nedeniyle eğitime ara verse de, koronavirüsle mücadele kapsamında, eğitim öğretime açılma hazırlıkları yapan okullar ile kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için el dezenfektanlarının rahatça kullanılması amacıyla 'dezenfektan standı' üretimine başladı.

Okulun öğretmen ve öğrenciler tarafından lam ve suntalam malzemesinden üretilen el dezenfektan stantlarına, tedarik edilen dezenfaktan aparatlarının montesi yapılan stantlara talepler her geçen gün artıyor.