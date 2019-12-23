Haberler » Güncel » Gaziantep islahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber

Gaziantep islahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

İslahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasındaGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir markete giren hırsız 15 bin lira değerinde sigara çaldı.

23.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:29
'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir markete giren hırsız 15 bin lira değerinde sigara çaldı. Şüphelinin hırsızlığı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Atatürk Mahallesi'nde bulunan Osman Gözel'e ait markete sabah karşı gelen bir kişi, iş yerinin kepenk ve kapı kilidini kırarak girdi. Şüpheli, cep telefonu ışığı ile market raflarında bulunan 15 bin lira değerindeki sigaraları poşete doldurdu. Yaklaşık on dakika kaldıktan sonra marketten ayrılan şüphelinin ardından sabah saatlerinde geldiği iş yerinde soygunu fark eden Osman Gözel, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market sahibi Osman Gözel, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.
Gaziantep islahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

İslahiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:03   Trafik kazası: 1 yaralı - Haber
20:03   Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Haber
20:01   Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haber
20:00   Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Haber
19:59   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4) - Haber
19:57   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:58   Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı - Haber
23.12.2019 20:06:50