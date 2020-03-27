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GAZİANTEP İslahiye'de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı

İslahiye'de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı, koronavirüs tedbileri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

27.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:22
İslahiye 'de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı, koronavirüs tedbileri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi ile tüm müze ve ören yerlerinin 30 Mart'a kadar kapatıldığı açıklanmasının ardından İslahiye'de bulunan 518 eserin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı da ziyaretçilere kapandı.
Kapanan müzelere gelen vatandaşlar geri dönmek zoruna kalırken, müzelerin girişlerine de uyarı tabelası asıldı.
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GAZİANTEP İslahiye’de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Arkeoloji, İslahiye, Güncel

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GAZİANTEP İslahiye'de müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı

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