GAZİANTEP İslahiye'de okullar dezenfekte ediliyor

İslahiye'de okullar dezenfekte ediliyorGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi.

10.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:38
İslahiye'de okullar dezenfekte ediliyor
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi.
20 Haziranda yapılacak olan ve 1859 öğrencinin gireceği LGS öncesinde ilçede sınav yapılacak 31 okuldaki 111 derslikte dezenfekte çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından, LGS sınavı yapılacak okulları gezerek öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenin bir ortamda sınava girmeleri için sınıf, ortak kullanım alanları, koridor ve lavaboları dezenfekte edildi. Sınavda öğrencilere dağıtılacak maske, dezanfektan için de ön hazırlıkları yapıldı. GAZİANTEP İslahiye’de okullar dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, LGS, Güncel, Haber

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