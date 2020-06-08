GAZİANTEP İslahiye'de orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

İslahiye'de orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldüGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan karadan ve havadan müdahale ile söndürülen yangında 2 hektarlık alandaki kızılçam zarar gördü.

08.06.2020 21:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:17
İslahiye'de orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan karadan ve havadan müdahale ile söndürülen yangında 2 hektarlık alandaki kızılçam zarar gördü.
Çubuk Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 8 arasöz, 3 su tankı ve iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Hatay'dan gelen 2 halikopter de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 2 hektar alandaki kızılçam zarar gördü.
Orman yangını yerinde takip eden Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, "Yangına en hızlı şekilde karadan ve havadan müdahale ederek kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptık. Yanan bölgede en kısa zamanda ağaçlandırma yapacağız" dedi. GAZİANTEP İslahiye’de orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Çubuk, Güncel, Haber

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