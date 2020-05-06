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GAZİANTEP İslahiye'de semt pazarında sosyal mesafe uyarısı

İslahiye'de semt pazarında sosyal mesafe uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarına gelenlerin ateş ölçümü yapılıp, maske dağıtılıyor ve alanda sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

06.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:10
İslahiye'de semt pazarında sosyal mesafe uyarısı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarına gelenlerin ateş ölçümü yapılıp, maske dağıtılıyor ve alanda sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle İslahiye'de kurulan pazar alanında sıkı tedbirler devam etti. Barikat kurulan pazara girmek isteyenler sosyal mesafe uygulanıp, maske dağıtılıpiateşleri ölçüldükten sonra alındı. Pazarda tezgahların girişinden alışverişlerini yapanlar da görevliler tarafından sık sık sosyal mesafeya ve ürünleri seçmeden alışveriş yaplması konusunda megefonla uyarıldı. GAZİANTEP İslahiye’de semt pazarında sosyal mesafe uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İslahiye, Güncel, Haber

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