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GAZİANTEP-İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı

İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldıGAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki yürüyüş, çocuk oyun parkları ve park içerisindeki spor aletlerini güvenlik şeridi çekerek, kullanıma kapattı.

31.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:39
İslahiye 'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı
GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki yürüyüş, çocuk oyun parkları ve park içerisindeki spor aletlerini güvenlik şeridi çekerek, kullanıma kapattı.
İslahiye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilçedeki park, oyun ve spor alanlarının kullanılmasını engellemek için güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Kapatılan oyun ve spor aletlerine Türkçe ve Arapça olarak ' Koronavirüs salgını nedeni ile oyun alanına girmek yasaktır' uyarı yazısı asıldı.
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GAZİANTEP-İslahiye’de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İslahiye, Güncel

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GAZİANTEP-İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı
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