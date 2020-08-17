GAZİANTEP İslahiye’de üzüm hasadı

İslahiye'de üzüm hasadı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sofralık üzüm hasadına başlandı. Bu yıl rekoltenin 63 bin ton olacağının açıklanması, üzüm üreticisini sevindirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'de sofralık üzüm hasadına başlandı. İlçede 50 bin dekar alanda yetiştirilen 'kardinal', 'hatun parmağı', 'Antep karası' isimli üzüm çeşitlerinin hasadı yapılıyor. Bu yıl mevsimsel yağışların iyi olması, hastalıklarla zamanında mücadele edilmesiyle son yılların en yüksek rekoltesi hedefleniyor. Geçen yıl 43 bin ton olan rekoltenin bu sene 63 bin ton olacağının açıklanması da üreticileri mutlu etti. Hasadı yapılan üzümlerin büyük bölümü iç piyasaya gönderilirken, yüzde 5'lik kısmı ise Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Hasadın başlaması ile tarım işçileri, saat 05.00'te bağlara giderek, saat 10.00'a kadar üzüm topluyor. İşçilere günlük 50 lira yevmiye verilirken, toplanan üzümler ise kamyon kasalarına yüklenerek, hale gönderiliyor.

İslahiyeli üzüm üreticilerinden Murat Dursun, bu yıl rekoltenin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 50 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını anlatan Dursun, ilçedeki üzümün tadının çok lezzetli olduğunu kaydetti.