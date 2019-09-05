Gaziantep islahiye'de üzüm ve biber festivali coşkulu başladı

İslahiye'de Üzüm ve Biber Festivali coşkulu başladı

İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 3'üncü Geleneksel 'İslahiye Belediyesi Üzüm ve Biber Festivali' coşkuyla başladı.

İlçede yetiştirilen sofralık üzüm ile kırmızıbiberi tanıtmak için bu yıl da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İslahiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Geleneksel Üzüm ve Biber Festivali başyadı. Altınüzüm Mahallesi meydanında başlayan festivalin açılış törenine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

En iyi üzüm yarışmasına katılan üzümlerin yer aldığı standı gezen protokol üyeleri sofralık üzüm ile üzüm suyunun tadına baktı. Törende konuşan Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye'de 50 bin dönüm alanda birinci sınıf sofralık üzüm yetiştirilmektedir. Üzüm üreticisi desteklenmelidir. Bu anlamda üzüm suyu sıkma makinesi alarak çiftçimizin hizmetine sunduk. Pekmezimizimi kendimiz üreteceğiz. Kuru üzümümüzü kendimiz hazırlayarak Türkiye ve Avrupa pazarına girmeyi hedefliyoruzö dedi.

Düzenlenen en iyi üzüm yarışmasında ise jüri tarafından üzümler, görünüm, büyüklük, kalite, aroması ve tadına göre değerlendirilip puan verildi. İlk üçe giren yarışmacılara kam, yarım ve çeyrek altın olmak üzere ödül verildi.

Festival kapsamında Ayaz Erzen sahne alarak Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi. Protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte halay çekti.FOTOĞRAFLI