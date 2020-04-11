Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GAZİANTEP İslahiye'de vatandaşlar yasaktan memnun

İslahiye'de vatandaşlar yasaktan memnunGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sokağa çıkma yasağıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:31
İslahiye'de vatandaşlar yasaktan memnun
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sokağa çıkma yasağıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Camilerden sokağa çıkmanın yasaklandığı anonsları yapılırken, evlerinden çıkamayan vatandaşlara ekmekleri Vefa Sosyal Grubu tarafından götürüldü.
Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye hoparlöründe ve 92 camide gün boyunca yasağın hatırlatıldığı anonslar yapıldı. Fırından ekmek alanlar yasaktan memnun olduklarını belirttiler. Cevdetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkmayan Nimet Doğan'a ise yardım istemesi üzerine ekmekleri Vefa Sosyal Grubu tarafından getirildi. GAZİANTEP İslahiye’de vatandaşlar yasaktan memnun

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››GAZİANTEP İslahiye'de vatandaşlar yasaktan memnun - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Beşir Derneğinden 148 aileye yardım - Haber 18:36: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:36: Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 18:36: Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin