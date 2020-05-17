GAZİANTEP Islahiye'de, yaşlılar parkları doldurdu

Islahiye'de, yaşlılar parkları doldurduGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere verilen 6 satlik izinlerinde dışarıya çıkanlar parklara akın etti.

17.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:17
Islahiye'de, yaşlılar parkları doldurdu
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere verilen 6 satlik izinlerinde dışarıya çıkanlar parklara akın etti.
İslahiye'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarında polis kontrolü devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişiler için bugün ikinci kez dışarı çıkabilmeleri için 6 saatlik izin verildi. Dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sıcak havada tercihler parklar oldu. Telefonla haberleşerek parklarda buluşan arkadaş ve akrabalar birbiriyle sosyal mesafe kuralına uyarak hasret giderdi. GAZİANTEP Islahiye’de, yaşlılar parkları doldurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İslahiye, Güncel, Haber

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