GAZİANTEP İslahiye'deki pazarda tezgahlar sosyal mesafeli açıldı

İslahiye'deki pazarda tezgahlar sosyal mesafeli açıldıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan giysi, oyuncak, zücaciye tezgahları sosyal mesafeli olarak açıldı.

13.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:27
İslahiye'deki pazarda tezgahlar sosyal mesafeli açıldı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan giysi, oyuncak, zücaciye tezgahları sosyal mesafeli olarak açıldı.
Atatürk Mahallesinde kurulan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanan giyim, oyuncak, ayakkabı, zücaciye, nalburiye gibi tezgahlar kısıtlamanın kaldırılmasının ardından açıldı. Pazarda tezgahlar sosyal mesafe kurallarına göre kuruldu. Güvenlik görevlileri sürekli pazarcı esnafı ile vatandaşları maske takılması ile sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı. GAZİANTEP İslahiye’deki pazarda tezgahlar sosyal mesafeli açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

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