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Gaziantep islahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

13.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:07
'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Demokrasi Meydanı'ndaki kutlama programına;İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan,106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk anıtına çelenk koydu. Çelenk konulduktan sonra konuşan Başkan Vural, 99 yıl önce bu topraklar düşman işgalinden kurtuldu. Bu kurtuluşu gerçekleştiren başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu topraklarda ve sınır ötesinde amacımız kan dökmek değil. Bizm amacımız dünyada savaş çıkartmak değildi. Dünyayı karıştırmak isteyen güçler Osmanlı döneminde, Osmanlı sonrası ve şimdide bu toprakları karıştırmaya çalışmışlar ve halende karıştırtıyorlar. Atalarımızdan aldığımız bu toprakları korumak için bize düşen görev bundan sonra daha fazla çalışmak. Bu topraklarda onlara meydan vermeden birlik ve beraberliğimizi koruyarak barış içerisinde yaşamaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'yurtta barış, dünyada barış'. Bu duygu ve düşencelerle '13 Kasım Kurtuluş Günü'nüzü kutluyorumödedi.
Törende ayrıca Farabi Sağlık Meslek Lisesi öğrenciler tarafından kurtuluş savaşını simgelen oyun başta olmak üzere çeşitli oyunlar sahneledi. Adana 6'ncı Mekanize Piyada Tümeni Askeri Bandosu ise konser verdi.
Gaziantep islahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Demokrasi Meydanı, Kemal Vural, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA


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